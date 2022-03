Veríssimo e o golo de Rafa: "Num posicionamento mais baixo, tudo pode acontecer"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Estoril (2-1)

Jogo e vitória: "Foi um jogo difícil. Tivemos uns bons primeiros 10 minutos. Depois o Estoril dividiu a posse de bola e o jogo esteve dividido até ao intervalo. Na segunda parte tivemos mais domínio, o Estoril também criou algumas oportunidades. Ganhámos com todo o mérito, numa sequência com alguma fadiga física e mental. Agora é recuperar."

Golo de Rafa: "O Rafa é aquilo. Num posicionamento mais baixo, tudo pode acontecer. A sensação que tínhamos era que tudo podia acontecer. É rápido, forte no um contra um. Felizmente para a nossa equipa, festejou.

Apoio do público: "Foi ao encontro das nossas expetativas. Era aquilo que precisávamos. Sabemos que a equipa tem de puxar pelo público, mas quando está ligado com a equipa sentimos que faz a diferença."