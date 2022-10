"Veríssimo e Morato na equipa B? Estamos aqui para servir o Benfica"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de Luís Castro, treinador do Benfica B, após a vitória por 2-0 sobre a B SAD, na 10.ª jornada da Liga SABSEG. Os centrais Lucas Veríssimo e Morato jogaram a titular pelos "bês".

Lucas Veríssimo e Morato titulares: "Não é nada de novo, estamos aqui para servir o Benfica e ajudar o clube a cumprir os seus objetivos. Sempre que for preciso ajudar seja de que forma, sejam jogadores que sobram, sejam jogadores que venham de lesão e que precisam de alguns minutos, é ótimos para nós e também para os outros, porque jogam com as referências deles."

Como viu a prestação do Morato e do Lucas? "São jogadores acima de média e fizeram um bom jogo. É bom para os nossos miúdos que têm o objetivo de chegar ao mesmo patamar."