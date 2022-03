Veríssimo e as paragens do jogo: "O árbitro é que tem de dar dois, três, quatro, 10 ou 20 minutos"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Vizela (1-1)

Justiça de resultado: "A justiça está no próprio resultado. Cada uma das equipas fez um golo. Expulsão obrigou a que 10 corressem por 11. Menos com menos um, nunca abdicámos do jogo. A equipa foi mais agressiva nas chegadas a zonas de finalização.

Segundo lugar mais longe: "Sporting ainda tem de jogar. Perder dois pontos ainda pode aumentar a distância para o segundo classificado. Depois do Ajax, temos o Estoril. Temos o objetivo de ganhar."

Tempo adicional: "Por mim até podem ser 20 minutos. Cada treinador adota as estratégias que entende. Não é uma crítica ao treinador do Vizela. Ao terceiro jogo sem vencer, o treinador luta pela manutenção do seu próprio lugar. É natural que em alguns momentos possam ser adotadas estratégias para parar o jogo. Não é uma crítica, mas o árbitro é que tem de dar dois, três, quatro, 10 ou 20 minutos. Não é uma crítica ao treinador do Vizela."

Vizela com queixas? "Provavelmente também terá. Não estamos aqui a arranjar desculpas. A expulsão do Adel é correta. Tivemos que correr mais, há que dar mérito ao público, que ajudou a equipa."