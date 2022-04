Veríssimo e a Youth League: "Só alguns vão jogar no contexto de equipa A"

Declarações de Nélson Veríssimo na antevisão ao jogo com o Marítimo, da ronda 32 do campeonato.

Conquista da Youth League: "Felicito o grupo pela conquista. Parabéns aos jogadores e aos treinadores, mas, acima de tudo, a uma estrutura que suportou o crescimento destes jogadores, desde pessoas que cá estão a pessoas que já saíram. É um grande feito para o clube. Todos temos de estar orgulhosos do que foi conseguido no final. Estamos todos muitos contentes com o título europeu."

Oportunidades na equipa principal: "Faz parte do nosso papel olhar também para o que se passa na equipa B. Temos de ter esta visão quase transversal do que se passa na formação do clube e sentir que há determinados momentos em que as apostas podem ser feitas. Também temos de ter consciência de que, para quem está de fora, é mais fácil dizer: 'por que é que não se aposta no A, B ou C mais cedo?'. Temos de ter alguma cautela, porque os plantéis têm de ser construídos para isso e há jogadores que estão mais preparados numas fases do que noutras. Temos de respeitar a evolução própria para cada jogador."

Qualidade: "Vemos muita qualidade no grupo da UEFA Youth League, certamente que todos vão fazer carreira, mas, possivelmente, só alguns vão jogar aqui no contexto de equipa A. Todos os outros, fruto do talento que têm, vão fazer carreiras bonitas, mas quem está deste lado tem de perceber que, além da capacidade que o jogador demonstra, qual é o momento mais exato para lhe dar essa oportunidade. Depois, há a questão da continuidade na aposta, mas é um trabalho que tem de se fazer logo desde o início da época, para abrir espaço para que esses jovens possam ser integrados nas equipas principais. Certamente, será isso que se poderá fazer no futuro."