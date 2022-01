Veríssimo e a reabertura do mercado: "Queremos ter um plantel mais curto"

Conferência de imprensa de antevisão do técnico do Benfica, referente ao encontro com o Paços de Ferreira, marcado para domingo

Covid-19: "É uma realidade que afeta todos os clubes. Temos um plantel que nos dá garantias. Temos alguns jogadores indisponíveis. Temos todas as garantias, em função do plantel, de apresentar uma equipa com qualidade."

Mercado e avaliação: "Obviamente estamos no mercado e não há nenhum treinador que possa dizer que o plantel está fechado, em função de oportunidades e propostas. Estas conversas com presidente, mesmo na equipa B, aconteciam de forma sistemática. É uma situação em aberto. A nossa ideia é que queremos ter um plantel mais curto. Não quer dizer que não há confiança. Queremos plantel mais curto, para ter mais competitividade."