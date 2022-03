Veríssimo e a paragem: "Foi uma manifestação dos nossos adeptos. O árbitro aplicou bem as leis"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Portimonense (1-2)

Momento do jogo: "Fica a resposta que a equipa deu no momento em que sofremos o golo. O momento do jogo não foi tanto o segundo golo, mas foi o empate, em função daquilo que foi a resposta. Sublinhar, mais uma vez, a resposta que os jogadores deram."

Interrupção devido a tochas: "Foi uma manifestação dos nossos adeptos. O árbitro aplicou bem as leis. Aproveitámos para fazer correções. São coisas do jogo, o árbitro aplicou o regulamento."