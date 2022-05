Veríssimo e a derrota com FC Porto: "Na parte final, jogámos mais com coração do que com a razão"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador encarnado, após o Benfica-FC Porto (0-1), que selou a conquista do 30º campeonato da história dos dragões

Derrota: "O jogo fica marcado pelo resultado. Não conseguimos o objetivo, que era ganhar, mas há que reconhecer que a equipa fez um bom jogo. Chegámos com critério ao último terço e tivemos algumas oportunidades, mas o nosso golo acaba por ser anulado por 2 centímetros. Fica o resultado, um jogo difícil, mas acho que a equipa deu uma boa resposta, tirando a parte do resultado".

Benfica falhou nos momentos-chave? "A equipa foi perdendo algum discernimento, na parte final jogámos mais com coração do que com a razão. No momento de transição após o canto em que podíamos ter criado perigo, sofremos o golo. Foi pena pelo jogo que fizemos, mas fica aqui a resposta da equipa num jogo de dificuldade acrescida, apesar do resultado que não queríamos".