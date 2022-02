Veríssimo deu os parabéns aos jogadores e lembrou: "Não jogámos sozinhos"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Ajax (2-2)

Jogo: "Satisfeito com a exibição, não com o resultado. Queríamos ter ganho. Estavam duas equipas que jogaram para ganhar, com intensidade e boa disputa. Quero dar os parabéns aos jogadores, tanto pela qualidade, como pelo compromisso demonstrado."

Sair a jogar: "Fazia parte da estratégia. Tentar fazer uma construção mais curta para atrair o adversário. Não jogámos sozinhos, o adversário tem muita qualidade. Estamos tristes pelo resultado, mas é uma eliminatória em aberto."

Segunda parte: "Concordo que tenha sido o jogo mais equilibrado, com rendimento constante. É algo que temos de manter para os jogos futuros."

Reunião com capitães? "As reuniões são feitas em equipa. A importância do capitão existe, é óbvio. Vemos a equipa como um coletivo."