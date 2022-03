Veríssimo detalha mudanças e afirma: "Equipa acabou por fazer uma segunda parte bastante melhor"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Estoril (2-1)

Jogo e resultado: "O nível de dificuldade é outro, daí o desgaste ser normal. Faz sentido a pergunta de mudar o chip. Era um jogo importante, antes de uma paragem para seleções. O desafio deixado foi para que nos agarrássemos ao que fizemos contra o Ajax e que este era o jogo mais importante. No ano passado, tivemos a oportunidade de os defrontar. Sabíamos que não era um jogo fácil. Na primeira parte tivemos algumas dificuldades na primeira fase de construção, especialmente na saída curta pelo guarda-redes. Corrigimos ao intervalo e os jogadores sentiram isso. Fizemos segunda parte muito boa."

Paragem, como gerir? "Já estava no calendário. Os jogadores que não vão estar ao serviço de seleções têm de descansar. Vamos aproveitar para trabalhar aspetos defensivos e ofensivos. Preocupação maior é a recuperação."

Posse de bola na segunda parte: "Foi, acima de tudo, manter no pós-recuperação, nem que isso significasse ir para os centrais e para os guarda-redes. Foi ter alguma paciência, ir a um corredor e a outro. Perceber onde estava o espaço, se dentro ou fora."

Mudanças táticas: "Mudar o posicionamento dos dois alas, um movimento mais horizontal dos avançados. Sem ver o jogo, estávamos a sentir dificuldades no espaço do Julian. O Estoril, com mérito, no jogo do gato e do rato, interpretou isso bem. A equipa acabou por fazer uma segunda parte bastante melhor."