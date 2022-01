Veríssimo desvaloriza ausências: "Todos estão a fazer por merecer oportunidade"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica

Declarações do treinador do Benfica à SportTV, antes da partida com o Boavista, referente à meia-final da Taça da Liga

Jogo: "Esperamos um Benfica competitivo. Somaram pontos nos últimos sete jogos, uma equipa bem orientada, com processos bem definidos. Esperamos jogo competitivo e aberto, uma vez que dá acesso à final. É o nosso objetivo."

Arouca: "Já fizemos a análise com os jogadores e sabemos onde estivemos bem e menos bem. Os jogadores tiveram entrega muito boa e estamos confiantes."

Pontos perdidos pelo Sporting: "O foco é na Taça da Liga. O nosso objetivo é ganhar, com todo o respeito, para chegarmos à final. A liga Bwin é outra prova, onde temos naturais ambições, mas o foco é a Taça da Liga."

Ausências: "Vamos ter um Benfica forte. Temos um plantel competitivo. Todos estão a fazer por merecer oportunidade. Temos ausências, mas as ausências de uns são as oportunidades de outros. As ausências vão ser supridas e vamos estar à exigência."

Importância da prova: "A importância é a mesma que teria no início desta época. Estamos em janeiro de 2022 e não vai ter nem mais nem menos importância. É uma prova que queremos vencer, mas temos de dar boa resposta. Acredito que é isso que vai acontecer, tendo em conta o empenho."