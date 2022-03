Veríssimo critica após o Benfica-Vizela: "A pergunta é: temos o VAR para quê?"

Declarações de Nélson Veríssimo após o Benfica-Vizela (1-1), da 26ª jornada da Liga Bwin

A arbitragem: "Não sei se é por culpa da arbitragem. Ao minuto 70, é um lance capital, porque é penálti. Criámos oportunidades suficientes para fazer golo. O guarda-redes teve mérito. Se temos o VAR para analisarmos situações...Por princípio, não gosto de falar de arbitragens, mas hoje não percebo o que é que o VAR não viu. A pergunta é: temos o VAR para quê?"

Jogo: "Começámos a jogar com menos um. Dificultou a tarefa. Jogadores foram bravos. Em alguns momentos, tomámos algumas cautelas defensivas no sentido de posicionar para depois sair em transição. Em muitos momentos, estivemos bem, principalmente na segunda parte. Os nossos jogadores fizeram tudo para sair com três pontos. Sofremos um golo, mas reagimos bem. O guarda-redes da equipa adversária foi o melhor em campo. Tristes pelo resultado, mas satisfeitos pelo comportamento da equipa, que criou oportunidades, teve mais remates. No meio disto tudo, duas boas equipas que valorizaram o espetáculo. O nosso público também contribuiu. É sempre difícil jogar com menos um. Dar uma palavra aos nossos adeptos, aos nossos jogadores, que fizeram esforço enorme. Dar os parabéns ao Vizela, também, pela forma como veio disputar o jogo."

Mensagem para os adeptos: "Que continuem com o apoio. Esta equipa tem compromisso grande em todos os jogos, no sentido de respeitar a história. Contámos muito com o apoio deles. Vai ser um jogo difícil, mas está tudo em aberto."