Veríssimo cortou rédeas a Everton: antes era um jogador "triste", agora está "mais solto"

A saída de Jorge Jesus e a mudança na forma de jogar da equipa têm potenciado o rendimento do brasileiro. Com menos obrigações a defender, extremo está a reencontrar-se com o futebol que tinha no Grémio. "Está mais solto", analisa Vítor Paneira, que antes via um jogador "triste e desaparecido".

Em Tondela, Everton andou de vento em popa e empurrou a equipa do Benfica para um triunfo confortável, o primeiro nos últimos quatro jogos, com um golo e assistências para Darwin e Gonçalo Ramos. Ou seja, resumo feito a esta conta de somar, o camisola 7 das águias esteve em todas, numa vitória encarnada por 3-1 que sacudiu, pelo menos para já, as nuvens negras da insatisfação dos adeptos que se iam avolumando.

A verdade é que com mais Everton, o Benfica também cresceu e para isso tem contribuído o novo desenho de jogo da equipa da Luz sob a égide de Nélson Veríssimo, responsável máximo pelo libertar do brasileiro dos grilhões do sistema de três centrais visto na gestão de Jorge Jesus.