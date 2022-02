Veríssimo confirma saída de Gedson e analisa mercado: "Não ficou a faltar nada"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente. Técnico confirma saída do médio português, apesar de ainda não se conhecer qualquer comunicado oficial

Jogo: "Sabemos que vai ser um jogo difícil. Gil tem feito campeonato tranquilo, está no quinto lugar com todo o mérito. Não sofrem muitos golos, têm dinâmicas ofensivas que refletem qualidade do treinador e do plantel. Estamos à espera de jogo difícil. Mais importante que adversário é estarmos centrados na forma de jogar. Foi esse o foco da preparação."

Mercado: "Não ficou a faltar nada. Saíram dois jogadores, Ferro e Gedson. Temos um plantel com 27 jogadores, com duas lesões de longa duração. Passamos para 23. Estamos a trabalhar com 22, com uma ou outra lesão. Sabemos o que estamos a fazer. É um número que se ajusta. As coisas correram como tínhamos planeado."