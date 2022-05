Veríssimo confirma estreias de jovens da formação na convocatória para Paços de Ferreira

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira (sexta-feira, 20h15), na Capital do Móvel, referente à 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Objetivo para o jogo com o Paços de Ferreira: "Fazer um bom jogo e terminar com uma vitória, é o nosso objetivo e o nosso foco, apesar da situação das duas equipas estar definida. Jogo importante, fora, contra uma boa equipa. O César Peixoto tem feito um trabalho muito bom desde que chegou. Em sua casa o Paços de Ferreira proporciona sempre dificuldade. Sabemos que temos de estar muito bem, encarar como se fosse o primeiro da época e terminar da melhor forma, que é vencê-lo."

Jovens em estreia na convocatória: "Acima de tudo, [espera-se] um Benfica à procura de ganhar e fazer um bom jogo. Compreendendo as circunstâncias, com as duas equipas definidas, passa naturalmente por fazer um bom jogo e vencê-lo. Fruto das lesões e dos castigos vindos do último jogo, vai haver alterações, vamos levar jovens que ainda não tinham integrado a convocatória da equipa A. Se a memória não me falha, Martim Neto e Diego Moreira, regressam o Sandro Cruz e o Tiago Gouveia, o Tomás Araújo já faz parte do plantel da equipa A. E isto não quer dizer que o talento ou a qualidade se esgote nestes jogadores. Ao longo deste percurso tivemos oportunidade de trabalhar com vários jogadores, que integraram a convocatória. Não quer dizer que por estarem estes, não significa que não haja qualidade noutros jogadores. É uma questão de oportunidade. Alguns podem jogar de início ou entrar no decorrer do jogo. Acima de tudo, quero passar a mensagem que existe qualidade na formação do Benfica. Todos têm qualidade. As oportunidades vão aparecer, mas eles têm de continuar a lutar, a trabalhar como se não houvesse o dia de amanhã para continuar a merecer as oportunidades que obviamente os treinadores lhes vão dar."