Veríssimo não conta com Rafa e diz: "Quando os resultados são positivos..."

Nélson Veríssimo com ambições para as quatro jornadas finais

Declarações do treinador do Benfica, na antevisão ao encontro com o Famalicão, referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Vontade de continuar dos adeptos: "Não é questão. Já tive a oportunidade de dizer que as coisas não mudam. Entrámos com o objetivo de levar a equipa até ao final. Sei que têm saído várias notícias, não me preocupa nada. Naturalmente, quando os resultados são positivos, depois de uma fase complicada, o estado de espírito modifica. Aquilo que temos a certeza é o caminho a seguir. Para mim foi sempre muito claro. Estamos preocupados com os quatro jogos que faltam."

Rafa e Gil Dias: "Infelizmente, para amanhã ainda não vai estar disponível. Teve um problema muscular. Podia haver essa possibilidade, na minha cabeça, mas não foi possível contra o Liverpool e contra o Sporting. Ainda assim, tendo em conta que o Rafa é importante, é importante destacar os outros jogadores do plantel, que deram uma resposta positiva, como o caso do Gil Dias, que entrou contra o Sporting e fez o segundo golo. Todos contam. A oportunidade vai chegar, não quer dizer que o Gil Dias vá ser titular. Não podemos dar informação ao Famalicão."