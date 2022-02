Veríssimo: "Clássico? O que importava ao Benfica era que os dois perdessem"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para as 18h00 de sábado e referente à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Antevisão ao jogo: "Espero um Santa Clara com qualidade. Mudou de treinador há pouco tempo e o Mário Silva tem um passado que fala por ele. As equipas dele gostam de tentar gerir o jogo com posse de bola e esperamos um jogo de índice de dificuldade grande. Reconhecemos qualidade ao Santa Clara. Contra os nossos rivais, esta época, já conseguiu vencer o dois. Temos muito respeito, mas olhamos também para o nosso jogo e queremos dar continuidade ao que fizemos em Tondela."

Melhor resultado no clássico qual seria? "O que importava ao Benfica era que os dois perdessem. Na impossibilidade de isso acontecer, temos de nos centrar no jogo de amanhã e conquistar os três pontos. Vamos observar o clássico e ver o que as duas equipas vão fazer. No fim, ver o resultado."