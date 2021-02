Veríssimo chamado para a adaptação e com companhia sempre ao lado

Lucas Veríssimo já esteve no banco do Benfica

Central contratado ao Santos esteve no banco na partida com o Estoril.

Quatro dias depois de ter chegado a Portugal, Lucas Veríssimo foi logo convocado por Jorge Jesus, que apesar do pouco tempo de trabalho do central com o grupo decidiu não perder tempo e chamar o ex-Santos.

O novo camisola 4 não foi a jogo, como o treinador benfiquista anunciara, mas aproveitou para se ambientar ainda mais aos novos companheiros e ao novo clube. Lucas Veríssimo sentou-se no banco de suplentes e teve como "cicerone" Gilberto, que chegou também ele esta temporada ao emblema da Luz. Os dois estiveram quase sempre juntos, com o lateral-direito a entrar e a sair do relvado ao lado de Lucas Veríssimo quer para a primeira parte quer para o reatamento.

Herdeiro da camisola 4, cujo último dono foi Luisão, Lucas Veríssimo, antes do jogo, expressou o desejo de repetir o percurso do agora diretor-técnico e de performance do Benfica. "Honrado de poder vestir a sua camisola. Que eu possa representar dentro e fora de campo tanto quanto você! Ídolo", escreveu nas redes sociais.