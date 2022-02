Veríssimo: "Benfica diferente para melhor? É preciso dar tempo ao tempo..."

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Ajax (2-2)

Jogo: "O público desde muito cedo, com o apoio que demonstrou, catapultou a equipa para a exibição que fez. Chegámos ao intervalo em desvantagem. A equipa nunca perdeu a organização defensiva. Partimos para uma segunda parte muito boa. O Ajax também teve oportunidades junto da nossa baliza."

Diferenças no Benfica contra o Ajax: "É preciso dar tempo ao tempo. Tivemos 60 minutos de grande qualidade contra o Boavista. Sabemos o que não fizemos e devíamos ter feito. Fizemos uma exibição mais regular. É esse o desafio para os próximos jogos. Deixa-nos satisfeitos a forma como a equipa atacou, como defendeu e como saiu em transição. São comportamentos que queremos manter."

Leia também Benfica Benfica-Ajax: Yaremchuk empata e beija escudo da Ucrânia Minuto 72: Benfica empata. Defesa incompleta do guarda-redes do Ajazx, após remate de Gonçalo Ramos, surgindo Yaremchuk a empatar de cabeça. O avançado celebrou o golo, beijando o escudo da Ucrânia que tinha debaixo da camisola do Benfica.

Gonçalo Ramos num novo posicionamento: "É importante correr muito. Gonçalo fez várias posições. Em alguns momentos pode funcionar como segundo avançado e outros como terceiro médio. Temos de olhar para os jogos. Temos jogadores com outras características. Depende do processo ofensivo e do processo defensivo."

Expetativas para a segunda mão: "Acredito que vamos a Amesterdão com o mesmo espírito. Jogámos com um adversário que fez o pleno na fase de grupos, que está em primeiro destacado e que tem qualidade individual, que aparece muito por culpa da estabilidade. O primeiro passo era reconhecer qualidade ao adversário. Vai ser 50/50."