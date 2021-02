Veríssimo ainda terá de esperar, mas Jesus elogia: "É mais rápido do que os outros"

Jorge Jesus falou de Lucas Veríssimo e daquilo que o jogador pode acrescentar ao Benfica.

Lucas Veríssimo: "Neste momento nós temos a jogar, normalmente, dois centrais e temos a chegada do Lucas e a subida do outro central, o Morato. O Ferro saiu, demos uma possibilidade. Temos quatro centrais. O Jardel está lesionado. O Lucas Veríssimo chegou há dois ou três dias, está-se a adaptar à nossa forma de jogar porque cada treinador e equipa tem as suas formas de jogar. Apesar dele saber as minhas ideias porque falou com alguns jogadores brasileiros. É mais rápido do que qualquer um dos outros centrais. É mais rápido do que o Otamendi, mais rápido do que o Vertonghen, mais rápido do que o Jardel, mais rápido do que o Morato,.... E tem características especiais. Tem umas coisas melhores e outras não tão boas, mas veio para acrescentar. Este não é o momento ideal para o lançar no jogo, só se algum se lesionasse. Mas é um jogador que acreditamos muito no valor dele."

Segurança: "Dá mais segurança porque é um jogador que jogava assim. O Santos jogava com três defesas. Por isso ele está habituado a jogar com essa ideia de jogo. Agora, não é um sistema no qual seja a minha prioridade. Pode ser um ou outro jogo, que possamos achar que tem uma estrutura no corredor central que nos dá mais equilíbrio e podemos pensar mais nisso para os jogos da Liga Europa e menos para os do campeonato."