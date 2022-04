Veríssimo: "Agradeço a preocupação que todos estão a ter com a minha continuidade..."

Declarações do treinador do Benfica na antevisão à primeira mão dos quartos de final da Champions.

Eliminatória decisiva para a continuidade no cargo? "Aproveito, desde já, para agradecer a preocupação que todos estão a ter com a minha continuidade. Não estou preocupado. Se tiver que ficar, fico. Se não tiver que ficar, não fico. Faltam seis jogos no campeonato e pelo menos mais dois na Liga dos Campeões. Esse é o nosso foco. É aproveitar cada momento e cada jogo. O meu futuro é o menos importante neste momento. O mais importante é termos chegado aos 'quartos' desta competição, algo que não acontecia há seis anos. Temos a possibilidade de disputar as 'meias' da Liga dos Campeões, que neste formato nunca aconteceu. É a isso que temos de nos agarrar e vamos acreditar que isso aconteça."

Uma montra também para o treinador? "O Nélson Veríssimo olha para este jogo como uma oportunidade para o Benfica chegar às meias-finais. Obviamente que seria algo marcante e único na história do clube. Dentro da ideia que pretendemos cultivar e transmitir aos nossos jogadores, é isso que é justo dizer. Mais importante do que a individualidade é a equipa, não é o treinador, nem o jogador. Quando falo em equipa, é a equipa enquanto um todo, que se estende também ao staff. Está tudo com o mesmo objetivo. É atrás das meias-finais que vamos correr."