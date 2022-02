Veríssimo, a mensagem de Rui Costa e a vitória em Tondela: "Tem a ver com tudo"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Tondela (1-3)

Jogo: "Fizemos aquilo que nos competia: vir a Tondela e ganhar. Sabíamos que íamos encontrar equipa que nos ia causar problemas. Dar os parabéns aos nossos jogadores, pela forma como trabalharam e abordaram o jogo. Jogámos futebol positivo e conseguimos transformar em golos. Nem tudo está bem. Há algumas coisas que temos de melhorar e isso já foi notado."

Atitude e agressividade a ver com a mensagem de Rui Costa? "Tem a ver com tudo, com a forma como os jogadores se entregam. Fomos pedindo coisas diferentes. Temos de ter algum tempo para que as dinâmicas sejam criadas. É a nossa realidade. Parabéns aos jogadores pela forma como se entregaram."

Golo sofrido de bola parada: "A nossa exibição não pode ser manchada com esse golo. Temos de trabalhar, sofremos um golo de bola parada, é um facto. Temos de continuar a trabalhar. É treino, é trabalho."

Esquecer tudo o que está à volta, em semana de clássico? "O próximo desafio é o Santa Clara, em casa. Temos falado de jogo a jogo. O objetivo é chegar ao segundo lugar. Temos de ter consistência muito grande."