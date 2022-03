Veríssimo aborda Seferovic, Yaremchuk e atira: "Não é o momento para falar do Ajax"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Vizela, da ronda 26 do campeonato, com início às 20h15 de sexta-feira.

Vizela: "Acima de tudo, esperamos um Vizela com uma ideia bem vincada, à semelhança das ideias que transporta o seu treinador, alguém que está há três épocas no clube e está lá com todo o mérito. Acredito que no nosso estádio não vai fugir muito a essa tónica. Deve defender num bloco mais baixo e apostar nas transições. Mais importante do que isso, é a ideia e as dinâmicas do nosso jogo. Agora, o jogo vai ser difícil, porque o nosso adversário é competente do ponto de vista individual e coletivo."

Seferovic e Yaremchuk: "Seferovic ainda está de fora, já o Roman esteve com síndrome gripal, mas acreditamos que possa já estar recuperado amanhã [sexta-feira]."

Ajax na terça-feira: "Não é o momento para falar. Antes desse jogo temos o Vizela, que é o mais importante para nós. Pretendemos prepararmo-nos para chegarmos a este jogo na máxima força. Depois do Vizela, teremos tempo para falar do jogo com o Ajax."