Veríssimo, a mensagem transmitida ao intervalo e uma convicção em relação ao Liverpool

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, à Eleven Sports, após a derrota caseira com o Liverpool, 1-3, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Frustração? "Naturalmente sim. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa bastante difícil, mas alimentávamos e continuamos a alimentar o sonho de passar à fase seguinte. Tendo em conta o perfil do adversário, adotámos uma estratégia que visava assegurar consistência defensiva, os pontos fortes do Liverpool passam pelo ataque à profundidade. . Sabíamos que o Liverpool ia atacar a profundidade, tem jogadores para isso. Em muitos momentos foi conseguido, sofremos o golo de uma bola parada, que é um momento forte do Liverpool, e depois num momento de transição. Chegámos em desvantagem ao intervalo, mas estávamos entro do jogo. Na primeira parte houve algumas precipitações que levaram a perdas de posse de bola, mas com a qualidade dos nossos jogadores, conseguimos ter posse de bola. Foi a mensagem que foi transmitida ao intervalo. Para terem confiança com bola, não se precipitarem. O objetivo era fazer um golo nos primeiros 10/15 minutos. Após o golo tivemos muitas situações de perigo e oportunidades. O Liverpool também. Na nossa opinião fica um penálti por assinalar sobre o Darwin. Acima de tudo fica a forma como a equipa abraçou este desafio, evidente que o resultado tornou o objetivo mais difícil, mas continuamos a acreditar que é possível."

Convicção e à espera de uma entrada forte do Liverpool: "Estávamos à espera, também tendo em conta o jogo que o Liverpool vai ter, que pudesse ter uma entrada forte, tentar resolver nos primeiros minutos. Preparámo-nos para essa possibilidade. O objetivo era garantir consistência defensiva em bloco mais baixo que sustivesse essa entrada e depois sair com qualidade para transição. A verdade é que em muitos momentos conseguimos também ter bola, perdemos muitas bolas também quando a recuperávamos, mas na segunda parte a equipa cresceu no jogo com bola. Tínhamos a eliminatória em aberto, obviamente depois de sofrermos o 3-1 a tarefa fica mais difícil. Mas ainda acreditamos que é possível."

Mentalidade para o jogo em Anfield: "A mentalidade tem de ser a mesma que tivemos neste jogo, no jogo com o Ajax e em todos os jogos da Champions. Acima de tudo, perceber as características do adversário e depois adotar a melhor estratégia, nunca abdicando do principal objetivo, a vitória."