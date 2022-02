Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, após a derrota, 1-2, com o Gil Vicente, no Estádio da Luz.

Responsabilidade e insatisfação dos adeptos: "Obviamente a partir do momento que entro tenho de responder a partir dai. Relativamente à insatisfação dos sócios obviamente que a compreendemos, temos de compreender e aceitar. Acima de tudo temos de reconhecer que não estamos num momento bom, temos de ter capacidade para dar a volta. Olhando para a qualidade dos nossos jogadores, aquilo que esta equipa pode crescer em termos coletivos, sentimos que há margem para crescer. A tranquilidade que precisamos vai ser encontrada pelos resultados positivos, é o que andamos à procura. Estou tranquilo, sei que tens uma tarefa difícil mas aliciante, nunca fui de virar a cara a luta e estou aqui para as próximas batalhas."

Palavras de Rui Costa: "Temos o lema que as conversas que são tidas naquelas quatro paredes ficam lá dentro. Obviamente o presidente esteve no balneário, o momento não é bom, esteve a expressar as ideias quanto à equipa. Temos de ouvir, aceitar e dar uma resposta. Inevitavelmente, temos de dar uma resposta. Não só os jogadores, mas treinadores e estrutura, para ir ao encontro dos desígnios deste clube, agora é apontar baterias para o próximo jogo com o Tondela, obviamente.

Continuar à frente da equipa principal é bom para a sua carreira? "Relativamente a ser bom para a minha carreira, é a última coisa que me preocupa. O mais importante neste momento é sentir capacidade, confiança e sentir que posso ser alguém útil para dar a volta a esta situação que estamos a viver. Não estou preocupado com a minha carreira. Sinto que estou num grande clube, foi-me dada a oportunidade para estar à frente da equipa, com todas as minhas forças quero ajudar a equipa a evoluir e a crescer.""

João Mário e Rafa começaram no banco: "Temos vindo a jogar de quatro em quatro dias, há três treinos entre jogos e dois são utilizados para recuperar jogadores. Há uma gestão que tem de ser feita tendo em conta a condição física dos jogadores. Temos um plantel que nos da diferente soluções e que nos permite fazer esta gestão. O Rafa num contexto diferente, esteve uns dias de fora pela condição clínica dele, sabemos que não estaria em condições de dar um contributo muito além do que acabou por dar."