"Vendas do Benfica? Mérito é do presidente, cuida bem dos jovens"

Em entrevista à "Marca", Grimaldo defende que Tomás Tavares "poderá ser a próxima pérola"

Numa entrevista concedida ao diário desportivo espanhol "Marca", Grimaldo defendeu que o principal responsável pelo sucesso na aposta dos jogadores formados do clube é de Luís Filipe Vieira.



"O mérito é do presidente do Benfica, que cuida bem dos jovens. As instalações e tudo o que envolve o clube é magnífico e isso ajuda", afirmou o lateral-esquerdo espanhol quando foi questionado sobre o segredo do êxito de jogadores formados no clube que saíram para o estrangeiro como Gedson, João Félix, Bernardo Silva, Nélson Semedo ou Renato Sanchez.

O jogador que representa o Benfica desde 2015/16 não tem dúvidas sobre quem será o próximo diamante. "Temos jovens muito bons. Tomás Tavares, lateral direito, pode ser a próxima pérola, mas há outros com muita qualidade no clube".



Na resposta à pergunta sobre o domínio em Portugal - o Benfica ganhou cinco dos últimos campeonatos -, mas falta-lhe ter êxito na Liga dos Campeões, Grimaldo afirmou: ""O Benfica é uma equipa forte, com formação, mas foram embora grandes jogadores e é difícil contrariar os clubes que pagam muito, mas estamos a contratar bem e esperamos chegar longe na Liga Europa", prova onde vai defrontar o Shakhtar Donetsk de Luís Castro nos dezasseis avos de final.