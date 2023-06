"Vencer sempre, sem hipotecar o futuro", promete Rui Costa

Presidente do Benfica dirige-se aos sócios num texto relacionado com o orçamento para a próxima época. O dirigente promete "ambição", mas sem "hipotecar o futuro".

Rui Costa, presidente do Benfica, promete continuar "a reforçar a aposta desportiva", com um "um incremento no investimento, ainda que mais ligeiro do que o materializado no ano passado". Num documento em que é explicado o orçamento dos encarnados para 2023/24, o dirigente assina um texto em que salienta que nas modalidades a "competitividade global cresceu", mas que o clube quer "ainda mais".

"Nova temporada, ainda mais ambição. O nosso compromisso é com as vitórias. A nossa missão é vencer, sempre. Cumpre-nos, a cada nova época, garantir às nossas equipas as melhores condições para alcançarem os títulos que engrandecem o Sport Lisboa e Benfica. (...) Continuaremos a reforçar a aposta desportiva, trave fundamental deste mandato dos órgãos sociais, com um incremento no investimento, ainda que mais ligeiro do que o materializado no ano passado, mas suficientemente importante para preservar o essencial: uma superior e vincada determinação na conquista de títulos nas modalidades", escreve.

E sobre as modalidades adianta: "É notório que a competitividade global das nossas equipas cresceu em relação ao passado recente, mas queremos ainda mais."

E em relação à formação, Rui Costa promete a requalificação de "espaços fulcrais na cidade universitária" para "captar mais talento e qualidade ao nível do futebol de iniciação."

O presidente das águias ressalva que "os resultados vão manter-se positivos, na consolidação de uma trajetória de reforço das contas do clube, da sua solidez e credibilidade" e afirma que o Benfica vai vencer "sem hipotecar o futuro."