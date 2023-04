Vencer o FC Porto fecha as contas do título? Eis a resposta de Schmidt

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de sexta-feira.

Importância do jogo: "É claro que é um jogo muito importante, mas o jogo mais importante é sempre o próximo. É um jogo especial, claro, mas já jogámos grandes jogos esta temporada. Começámos com o apuramento para a Liga dos Campeões, estávamos muito pressionados. Agora, temos uma grande oportunidade. Para os adeptos do FC Porto e para os benfiquistas, é um grande jogo, claro, mas a minha tarefa é preparar os jogadores para aproveitarmos o momento e fazermos um jogo muito bem. Não temos de fazer nada de especial, só temos de estar ao nosso melhor nível. Eu, enquanto treinador, tenho de estar muito focado nisso."

Uma vitória fecha as contas do título? "Já sabem a minha resposta, é claro que não. Temos dez pontos de vantagem, é claro. Se vencermos, a probabilidade de sermos campeões é maior. É um jogo importante, mas, enquanto não formos campeões, é impossível sentir-me campeão."