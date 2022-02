"Vencer a Champions? Não sei o que vai acontecer, mas quero ver isso antes de morrer"

Declarações de Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da academia do Benfica, em entrevista ao "LiveScore".

Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da academia do Benfica, concedeu uma longa entrevista ao "LiveScore", em que, entre vários temas, compara a formação das "águias" com a do clube neerlandês. Os dois clubes, recorde-se, defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Não temos uma ligação ou colaboração direta com o Ajax. Mas, honestamente, quando olhamos para o Ajax, eles foram a referência em termos de academia e no futebol de formação desde que se ouve falar nisso", começou por dizer.

"A cultura de desenvolvimento que eles têm nos jovens é parecida com a nossa. Mas foi uma referência não apenas para nós, como para todas as academias no mundo. Depois disso tivemos de adaptar para nós em Portugal e as outras academias no mundo obviamente têm culturas diferentes e especificidades em que pensar", continuou, antes de considerar que a formação do Benfica tem vindo a superar-se à do Ajax.

"Temos de ter a humildade de admitir que o Ajax é a nossa principal referência no mundo. Mas eles não são melhores do que nós. Também temos de reconhecer isso. Se compararmos os produtos da formação dos últimos 10 anos, penso que o Benfica está em vantagem", atirou. Por fim, Rodrigo Magalhães reconhece a ambição do emblema encarnado em conquistar a Champions.

"Não sei quando, mas tenho fé que certamente acontecerá. Se tivermos oportunidade de segurar os nossos melhores jogadores até aos 22 ou 23 anos, imaginem. Por exemplo, Ederson na baliza, uma defesa com Nélson Semedo, Rúben Dias, Lindelof e João Cancelo. No meio-campo, temos Renato Sanches, Bernardo Silva, Paulo Bernardo - um talento emergente neste momento; depois Gonçalo Guedes e Hélder Costa nas alas e o João Félix como avançado. Penso que essa equipa teria hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões. Sinceramente, não sei o que vai acontecer, mas quero ver isso antes de morrer. Tenho esse sonho", concluiu.