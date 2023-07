"Vejo um Benfica com mais qualidade, mas com os mesmos problemas..."

Declarações de um antigo jogador do emblema encarnado

O Benfica terminou os ensaios de pré-temporada com duas derrotas, frente a Burnley (2-0) e Feyenoord (2-1), depois de quatro vitórias, sobre Southampton (2-0), Basileia (3-1), Al Nassr (4-1) e Celta de Vigo (2-0).

Diogo Luís, antigo jogador das águias, afirmou, em declarações à Antena 1, que a equipa comandada por Roger Schmidt, apesar de ter "mais qualidade", continua com "os mesmos problemas do ano passado".

"Olho para o Benfica e vejo uma equipa com mais qualidade, com mais opções, mas vejo uma equipa com os mesmos problemas do ano passado", começou por dizer, passando a explicar:

"É uma equipa que, se o adversário conseguir passar a primeira zona de pressão, facilmente consegue criar perigo e finalizar. Nesse ponto de vista o Benfica vai ter de estar precavido, nomeadamente nos jogos contra equipas de melhor qualidade, porque as equipas com maior qualidade é que conseguem normalmente quebrar a primeira zona de pressão", concluiu.