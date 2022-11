"Vários jogadores aproveitaram para mostrar que têm nível para o Benfica"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Estrela da Amadora-Benfica (2-3), partida relativa à primeira jornada da Taça da Liga.

Vitória: "Era importante vencer e tivemos muitas oportunidades para decidir o jogo mais cedo, mas isso é algo que queremos melhorar. Foi um vitória merecida e estou contente por vários jogadores terem jogado pela primeira vez depois de lesões. Foi um bom dia para nós".

Ficou surpreendido com alguma "cara nova"? "Acho que jogámos um bom futebol, tivemos fases em que estivemos muito bem, a ganhar bolas e nas transições. O Chiquinho esteve bem e também fiquei contente com os regressos de [Julian] Draxler, John Brooks, João Victor e Morato. Vários jogadores aproveitaram a oportunidade de hoje para mostrar que têm nível para o Benfica".

Taça da Liga e rotação na equipa: "Hoje foi o primeiro passo, queremos vencer a competição, mas primeiro temos de garantir a final four. É sempre especial jogar numa prova durante um Mundial, quando muitos jogadores não estão. Faz parte do meu trabalho integrar jovens jogadores na equipa principal, o que é sempre difícil com jogos de três em três dias, porque não há muito tempo para treinar. Quando temos esse tempo, tentamos que eles treinem com a equipa principal. No próximo ano, queremos que esses jovens integrem o plantel principal, faz parte da filosofia do clube. Para continuarmos a ter um nível de topo e a jogar nas competições europeias, temos de desenvolver os jovens".