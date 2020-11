Varandas Fernandes: "A credibilidade do Benfica vê-se em sede própria"

Vice-presidente do clube da Luz garante que Luís Filipe Vieira está "tranquilo" após as buscas realizadas na segunda-feira à SAD encarnada.

As buscas realizadas no Estádio da Luz na segunda-feira não tiraram tranquilidade a Luís Filipe Vieira. Esta foi a garantia deixada por Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, que vinca a credibilidade do clube e dá conta da confiança do líder encarnado.

"Todas estas investigações têm sido analisadas e refletidas. Temos uma equipa jurídica a tratar destes processos. É um assunto falado, obviamente, internamente. Luís Filipe Vieira continua a dar todo o seu tempo ao SL Benfica e tranquilo. Obviamente que estas questões aborrecem qualquer pessoa, mas continua tranquilo, confiante, a trabalhar e a pensar em projetos cada vez mais inovadores para o Benfica", assinalou Varandas Fernandes, em declarações à Rádio Renascença.

O dirigente das águias refere ainda que o Benfica "tem ganhado todos os processos e é respeitado":

"A credibilidade do Benfica vê-se em sede própria. Até agora, o Benfica tem ganhado todos os processos e é respeitado. E os benfiquistas terão de estar confiantes. Qualquer que seja o desfecho do processo, irá comprovar a legalidade dos processos que o Benfica tem usado. Com o tempo, vamos ver quem tem razão. Estou certo que o Benfica atuou sempre no princípio da legalidade", acrescentou Varandas Fernandes, que desconhece "a origem de qualquer tipo de queixas".