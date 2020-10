"Vantagem para o rival? Nós também podemos perder cinco pontos"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na flash interview após a vitória por 3-0 em casa do Rio Ave.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisou a vitória por 3-0 sobre o Rio Ave e a vantagem de cinco pontos para FC Porto e Sporting (com menos um jogo).

"O rival perdeu cinco pontos em dois jogos, mas nós também podemos perder. O campeonato está no início, é claro que é melhor estar em primeiro lugar, mas não tem significado nenhum", disse após o encontro.

Fizemos uma exibição convincente, com três golos - fizemos cinco, mas as regras são para cumprir e para isso é que existe VAR -, a equipa esteve muito bem, muito forte defensivamente e o Rio Ave praticamente não teve oportunidades. Não os deixámos jogar como gostam e nós fomos traduzindo a nossa qualidade ofensiva com golos. Também estivemos muito bem na última linha, fomos eficazes e vamos melhorando passo a passo. Ainda estamos longe do que eu acho que o Benfica tem de jogar, mas vamos melhorando", analisou.

O treinador das águias também comentou a relação de Darwin com Waldschmidt. "O Darwin tem assistido para golo em todos os jogos, hoje tem um lance em que o Waldschmidt podia fazer golo, mas quer dar a bola ao Darwin, e o golo é anulado. Eles estão-se a conhecer, um é alemão, o outro nem inglês, nem português fala, e só comunicam com a linguagem do futebol", rematou.