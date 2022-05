Van Dijk coloca Darwin entre os avançados mais fortes que já enfrentou

Aguero, Messi, Mbappé, Haaland e Darwin são os avançados mais complicados que Van Dijk já teve pela frente.

Em entrevista ao canal de Youtube "Five", do antigo futebolista Rio Ferdinand, Virgil van Dijk foi desafiado a revelar quem fora os avançados mais fortes que já teve de enfrentar. O defesa-central do Liverpool nomeou o benfiquista Darwin Núñez, com que se cruzou na Liga dos Campeões.

O neerlandês começou por falar em Aguero, Messi e Mbappé e depois escolheu dois jogadores com algumas parecenças, na opinião do central: "Haaland e Darwin, são muito diretos, rápidos, fortes... é muito difícil jogar contra eles."