Van der Vaart rendido ao adversário europeu do Benfica: "Tudo bate certo"

PSV será o adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões

PSV Eindhoven, que segue invicto na nova temporoda, prepara-se para defrontar o emblema lisboeta na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões

Por agora a equipa que mais tem dado nas vistas nos Países Baixos, fruto do auspicioso começo de época (seis vitórias em outros tantos jogos), a sintonia do PSV Eindhoven, que será o adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões, já cativou a admiração de Van der Vaart, célebre ex-jogador... do arquirrival Ajax.

"Tem uma grande equipa, com muita qualidade e rápida no ataque. Tudo bate certo", afirmou Van der Vaart, esta segunda-feira, em declarações ao Studio Voetbal, admitindo que possa ser superior ao clube onde se formou e despontou. "Parece loucura, mas é possível que sejam melhor equipa d que o Ajax", acrescentou.

O "seguidor do Ajax" ressalvou que a capacidade da equipa de Roger Schmidt "ainda não [lhe] cria nervos", mas evidenciou, porém, que esta pratica bom futebol" , confessou que está a "gostar de os ver jogar" e enalteceu o futebolista atualmente em maior destaque no invicto conjunto de Eindhoven.

"[O extremo] Madueke está em grande forma", apontou Van der Vaart, sobre o jovem extremo inglês de 19 anos, por mérito dos cinco golos que marcou nos seis jogos disputados, em 2021/22, pela formação dos Países Baixos, estando já a quatro de bater a marca da temporada passada.

Embalado por seis triunfos consecutivos - um deles bem expressivo na Supertaça Holandesa ante o Ajax (4-0) -, o PSV Eindhoven prepara-se, entretanto, para defrontar o Benfica na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, em 18 de agosto.