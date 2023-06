Van Basten discorda do valor da transferência de Kokçu: "Não é um grande passo em frente"

Kokçu com a camisola do Benfica

O Benfica assegurou a contratação de Kokçu numa transferência recorde em Portugal, de 25 milhões de euros, mais cinco por objetivos, mas o valor não agrada a Marco Van Basten.

O antigo ponta-de-lança neerlandês considera que o médio "foi vendido por uma verba baixa". E deixa exemplos. "Se olharem ao período de Frenkie de Jong e Hakim Ziyech, os portugueses venderam jogadores ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros [João Félix]. Os jogadores do Ajax saíram por 75 milhões. Aparentemente, os clubes portugueses negoceiam muito melhor do que os clubes dos Países Baixos", disse no canal Ziggo Sport.

Quanto à decisão de Kokçu, deixa reparos. "A competição portuguesa é comparável à dos Países Baixos. Ligeiramente mais física e penso que os clubes de topo são um pouco mais fortes, mas o resto da competição é comparável. Ele deve estar feliz, mas não é um grande passo em frente. Penso que mudar-se para a Alemanha ou França seria mais lógico se deixas os Países Baixos. Portugal não é diretamente uma competição superior", disse ainda.