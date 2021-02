Declarações de Pizzi após o empate com o Arsenal, por 1-1, em jogo a contar para a primeira mão dos 16 avos da Liga Europa.

Resultado melhor do que a exibição?: "Acho que a equipa esteve bastante bem. Não entrámos muito bem no jogo, mas depois conseguimos controlar o adversário. O Arsenal é uma equipa que gosta de ter a bola, de jogar, tem muita paciência com a bola, os jogadores a trocarem muito de posição, a procurar a profundidade, mas acho que a equipa esteve bem, esteve sólida a defender. Tivemos alguma bola e aí podíamos ter sido um bocado mais fortes. Acho que eles tiveram algumas oportunidades e nós também algumas e acho que foi um jogo bastante equilibrado de parte a parte."

Jogo: "O que queríamos era vencer. Sabíamos que íamos ter pela frente um rival complicado, que gosta de ter bola e procurar a profunidade, com jogador muito rápidos na frente. O resultado deixa a eliminatória em aberto e vamos com tudo para tentar vencer e avançar à fase seguinte."

Estratégia do Benfica: "Sentimo-nos bem. O míster adotou esta estratégia e nós correspondemos. Obviamente que não foi na perfeição porque depois de termos feito o golo, sofremos logo a seguir e isso acabou por ditar ditou um bocado o resultado final. Mas acho que há que dar os parabéns à equipa porque foi uma boa exibição, sólidos a defender. Agora é pensar já no próximo jogo do campeonato e depois no da segunda mão tentar vencer esta eliminatória, que é isso que nós queremos."

Adeptos: "Acho que o futebol está tão estranho: sem adeptos e sem emoção. Se o jogo fosse na Luz poderia ser completamente diferente, mas é o que temos e temos de estar preparados para isto. A próxima mão é em Atenas e vamos fazer tudo para vencer."

3-1 em Londres: "Obviamente que faz parte da história deste grande clube. O que queremos é fazer as coisas bem. Foi um jogo equilibrado. Eles foram melhores na primeira parte, mas conseguimos equilibrar. Depois marcámos o golo e só é pena que não tivéssemos conseguido segurar a vantagem mais tempo. Mas eles têm jogadores de grande qualidade."

Campeonato: "Todos os jogos para nós são importantes e são difíceis. Acho que hoje em dia já não há jogos fáceis. Agora o nosso pensamento é no campeonato, vamos a Faro para conquistar os três pontos e depois disso pensaremos na segunda mão, que é isso que queremos, que é passar a eliminatória."