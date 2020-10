Urnas em carros descaracterizados a saírem das Casas do Benfica

Vídeos gravados em Casas do Benfica e partilhados nas redes sociais alimentaram mais suspeitas sobre o destino destas

Pela tarde desta quarta-feira, Virgílio Duque Vieira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, revelou que as urnas onde tinham sido depositados os comprovativos em papel do voto assinalado por via eletrónica - fulcrais para uma futura recontagem - seriam "fechadas e transportadas" por uma empresa de segurança, cujo nome não quis revelar.

Contudo, um par de vídeos gravados em Casas do Benfica - Braga, Famalicão, Albufeira e Seixal - e partilhados nas redes sociais alimentaram mais suspeitas sobre o destino destas, pois, em pelo menos três cidades, as urnas foram colocadas em carros descaracterizados por indivíduos sem identificação com qualquer empresa.