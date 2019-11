Melhor marcador do campeonato, com oito golos, Pizzi tem na sua perseguição, no velho continente, futebolistas como Taison, Júnior Moraes, Dzyuba, Zapata, Plea ou Mbokani

Autor do golo que decidiu o encontro frente ao Santa Clara, depois de já ter feito o passe para o tento de Carlos Vinícius, Pizzi completou o seu quarto jogo este ano no campeonato a marcar e a assistir em simultâneo. Algo que, entre os dez principais campeonatos da Europa apenas Ciro Immobile, ponta de lança da Lázio, conseguiu fazer. E se o internacional português alcançou esse registo no sábado, nos Açores, o atacante italiano fê-lo ontem, na vitória dos laziale por 4-2 sobre o Lecce.

No encalço desta dupla, neste capítulo, com três jogos a fazer golo e assistência, surgem jogadores como Taison e Júnior Moraes, ambos do Shakhtar Donetsk, liderado pelo português Luís Castro, Dzyuba (Zenit), Zapata (Atalanta), Plea (Borússia Moenchengladbach) ou Mbokani (Antuérpia).

Em Portugal, ninguém mais foi capaz de se destacar em simultâneo na finalização e no passe por mais do que uma vez. E 11 atletas já o fizeram num jogo

Em termos nacionais, o feito do camisola 21 tem ainda mais peso uma vez que o futebolista do Benfica, melhor marcador do campeonato, com oito golos, é o único que conseguiu colocar a bola no fundo da baliza do adversário e assistir por mais do que uma ocasião. Depois de Pizzi, que fê-lo em quatro partidas, surgem 11 jogadores que o alcançaram apenas por uma ocasião: entre os quatro primeiros classificados surgem ainda o colega Nuno Tavares, Luis Díaz (FC Porto), Bruno Fernandes (Sporting) e Fábio Martins (Famalicão).

Após ter começado o campeonato em grande estilo, com dois jogos seguidos, diante de Paços de Ferreira (5-0) e Belenenses (2-0), a marcar e a oferecer o golo, Pizzi retomou a forma nos últimos dois encontros da principal competição nacional, destacando-se quer na finalização quer no passe frente a Rio Ave e Santa Clara.