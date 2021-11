Umtiti e Arana foram associados ao Benfica, mas estão fora dos planos das águias

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Samuel Umtiti e Guilherme Arana foram apontados como alvos do Benfica no mercado de janeiro, mas a dupla não entra nos planos do clube encarnado.

Apontados pela imprensa internacional como alvos do Benfica para janeiro, o central Umtiti e o lateral-esquerdo Guilherme Arana não estão nos planos benfiquistas, segundo O JOGO apurou.

O francês está na lista de dispensados do Barcelona e aufere um salário proibitivo de sete milhões de euros líquidos por época e o brasileiro atua pelo Atlético Mineiro, que pede 15 milhões de euros pela negociação.