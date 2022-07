Umtiti cai da lista do Rennes e pode facilitar transferência de Morato

Rennes já fez propostas pelo defesa-central, mas o Benfica recusou.

O Rennes está empenhado em contratar Morato ao Benfica, tendo o clube francês já avançado com um par de ofertas, rejeitadas, pelas águias por não atingir os valores desejados.

Na terça-feira, o canal "Esport3" da Catalunha, fez uma revelação que vem reforçar a importância que Morato tem, neste momento, no planeamento do Rennes: o internacional francês Umtiti, outro alvo do clube, terá sido descartado de vez, o que abre mais ainda o caminho ao jogador dos encarnados.

A última proposta do Rennes chumbada pelas águias, recorde-se, foi de 10 M€, mais variáveis.