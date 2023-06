Uma promessa de Schmidt para a segunda época: "É algo que já está na minha lista"

Treinador do Benfica promete seguir com mais atenção as modalidades do clube encarnado.

Assumindo que o seu português, ao fim de um ano no nosso país, não é bom, Roger Schmidt abordou a ligação entre clube e adeptos.

"O Benfica é um modo de vida para muitas pessoas, incluindo fora de Portugal. É importante saber que é um clube com vários desportos. Seja o futsal, o andebol, o atletismo ou outro desporto: as equipas do Benfica participam, incluindo muitas femininas, e todas têm o seu apoio. O sentimento pelo clube é vivido de forma ampla e intensa", considerou em entrevista ao jornal "Algemeen Dagblad".

E deixou a promessa de seguir com mais atenção as modalidades na próxima época: "No meu segundo ano, quero assistir a outros desportos. É algo que já está na minha lista."