"Uma primeira mão à Benfica" e elogios ao goleador: "Marcas sempre"

Reações dos jogadores do Benfica nas redes sociais após o triunfo frente ao Club Brugge.

O Benfica está bem encaminhado para marcar presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois do triunfo, por dois golos sem resposta, em casa do Club Brugge, jogo da primeira mão dos "oitavos".

Nas redes sociais, os jogadores das águias assinalaram o triunfo, como foi o caso de João Mário, autor do primeiro golo, de grande penalidade. "Primeira parte feita com maturidade e qualidade. Falta a segunda em casa", escreveu o internacional português.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por João Mário (@joaomario)

João Mário leva já 17 remates certeiros em 2022/23, novo máximo do jogador numa só temporada, e mereceu elogios dos companheiros. "Marcas sempre", escreveu Gonçalo Ramos. "Fazes sempre golo, craque", comentou, por seu lado, Grimaldo.

O lateral espanhol, aliás, também aproveitou as redes sociais para abordar o triunfo e agradecer aos adeptos. "Um passo mais perto do nosso objetivo, obrigado benfiquistas pelo apoio. Segunda-feira vemo-nos no Estádio da Luz", escreveu, apontando já ao jogo com o Boavista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

"Primeira mão feita à Benfica", publicou António Silva, mais uma vez titular no eixo defensivo, ao lado de Otamendi.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por António Silva (@antoniosilva.66)