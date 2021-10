Uma jovem promessa do Benfica com a porta da estreia aberta

Ausências de Lucas Veríssimo e Otamendi permitem ao jovem central Tomás Araújo sonhar com a estreia.

O jogo deste sábado (20h15) frente ao Trofense, que aparece em vésperas da receção ao Bayern para a Champions, deve servir para Jesus Jesus dar oportunidade a alguns atletas menos utilizados.

Entre os convocados que rumaram ao norte do país, numa lista não revelada, entrou até um potencial estreante na equipa principal: chamado pela primeira vez, o central Tomás Araújo, que tem jogado na equipa B, disputará um lugar no onze com Vertonghen, Morato e Ferro. Este último, caso jogue, vai estrear-se também na presente época pelas águias, ele que foi suplente não utilizado frente a Santa Clara e Dínamo Kiev.

Voltando a Tomás Araújo, foi o próprio Jesus a confirmar a sua chamada. "[Tomás Araújo] está convocado e vai para o jogo. Todos os outros já jogaram na Champions, no campeonato e são do leque de jogadores que fizeram a maior parte dos jogos", afirmou ontem. Sem Otamendi nem Lucas Veríssimo, assim como Darwin, que viajaram de madrugada para Portugal após terem estado ao serviço das respetivas seleções (Argentina, Brasil e Uruguai), há margem para Ferro e Tomás Araújo sonharem com um lugar, principalmente se a equipa alinhar com três centrais. Entre os convocados, está também Valentino Lázaro, que se lesionara frente ao Barcelona e que, de regresso, pode ter alguns minutos antes do Bayern.

Refira-se que, na chegada do autocarro do Benfica a Vila Nova de Gaia, foram vistos sair Svilar, Helton Leite, Gilberto, André Almeida, Gil Dias, Vertonghen, Tomás Araújo, Ferro, Morato, Lázaro, Meité, Weigl, João Mário, Pizzi, Everton, Radonjic, Gonçalo Ramos.