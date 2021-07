Uma grande novidade no arranque de nova semana de pré-época no Benfica

Depois de participar no Euro'2020, Rafa regressou aos treinos do Benfica

Rafa, que participou no Euro'2020, já se apresentou ao serviço na Luz.

Jorge Jesus contou com um "reforço" de peso no arranque de mais uma semana de trabalho no Seixal. Esta segunda-feira, o treinador do Benfica já pôde contar com Rafa, de volta ao trabalho no clube da Luz.

O extremo, um dos jogadores mais utilizados pelas águias em 2020/21, participou no Euro'2020 pela Seleção Nacional e gozou um período de férias nas últimas duas semanas.

Nas redes sociais, o Benfica partilhou uma fotografia de Rafa a cumprimentar Jorge Jesus já no relvado do centro de estágios do clube.