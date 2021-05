Uma garantia sobre Everton: "Vai manter este nível nos próximos jogos"

Agente do internacional brasileiro frisa que o extremo "vai manter o nível". E a seguir há FC Porto.

Figura da partida com o Tondela, fruto de um golo e uma assistência no 2-0 sobre os beirões, Everton ouviu elogios de Jorge Jesus pelo nível apresentado. A O JOGO, Márcio Cruz, empresário do internacional canarinho, garante que a última exibição faz parte daquele que "é o Everton normal".

"Chegou ao nível do jogador que é, aquele é o nível dele, não simplesmente uma exceção", ressalva o agente do extremo, acreditando que o camisola 7 pode replicar a qualidade exibicional até ao final da época, mesmo que já no próximo jogo enfrente um adversário chamado FC Porto. "Vai manter este nível nos próximos jogos, está motivado", assegura, reforçando que o rendimento visto em Tondela "é o que ele sempre fez no Grémio e na seleção brasileira": "Precisava fazer um jogo à sua altura para se motivar."

A "soltar-se", como assumiu Jesus, e a recuperar estatuto no onze, Everton deverá manter a titularidade mesmo com o regresso ao 3x4x3 - Jesus prepara um ataque com Rafa e Everton no apoio a Seferovic -, esquema no qual em nove jogos disputados até ao momento foi titular apenas por uma ocasião, na receção ao Santa Clara (vitória por 2-1 no último jogo na Luz). Aposta de Jesus de início no clássico da Supertaça, que os portistas venceram por 2-0, foi suplente no duelo no 1-1 no Dragão, para a Liga NOS e agora espreita o onze no terceiro desafio do ano ante o FC Porto, que o atleta sabe ser fulcral. "O FC Porto é um jogo muito importante, para o Benfica é decisivo", diz Márcio Cruz.

Ainda em branco no que diz respeito a golos no Estádio da Luz assim como diante dos clubes que dividem com o Benfica os quatro primeiros lugares da classificação, Everton procura quebrar esse enguiço já esta quinta-feira, de olho em minimizar as perdas das águias em 2020/21. "Desafio para o final da época? Levar o Benfica sempre ao melhor. O clube tinha tudo para fazer uma grande época, mas as coisas não correram bem. Agora o objetivo é pelo menos chegar ao segundo lugar e ganhar a Taça de Portugal. E para o ano fazer melhor, este é só o primeiro ano dele", atira, revelando que após Tondela o camisola 7 "estava feliz". "Tem vindo a trabalhar bastante e sabe que trabalhando o bom momento iria chegar e conseguiria jogar dentro do que sabe e do seu potencial".