Uma garantia em conversa com O JOGO: "Todibo será central de topo"

O técnico que lançou o defesa francês no Toulouse em 2018/19 vê nele grandes qualidades técnicas e físicas, e diz que "sai a jogar como um médio".

Jean-Clair Todibo foi a última cara nova a ingressar nos quadros do Benfica, por empréstimo do Barcelona, e será um concorrente por um dos dois lugares no eixo da defesa encarnada.

Apesar da juventude, apenas 20 anos, o francês reúne condições para pôr em xeque os colegas com quem disputa a titularidade, segundo o técnico que o lançou na equipa principal do Toulouse, em 2018/19. A O JOGO, Alain Casanova explica que Todibo, que irá aproveitar as lições de Jesus, tem boa técnica, sabe sair a jogar e até tem condições para poder atuar no meio-campo.