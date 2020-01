Uma forte hipótese para o Benfica resolver o problema Zivkovic

O Benfica vê com bons olhos a saída, por empréstimo até final da época, de um jogador excedentário e, acima de tudo, caro em salários.

O Benfica procura, nos dias que ainda faltam para fechar a janela de mercado, colocação para Zivkovic e uma possibilidade pode vir a abrir-se na Grécia: o Olympiacos, clube onde o português Pedro Martins é o treinador, está prestes a ver Daniel Podence sair para o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e o nome do extremo sérvio está, segundo apurou O JOGO, entre as principais alternativas do emblema do Pireu.

Zivkovic é neste momento o grande problema existente num plantel encarnado onde a ordem maior vai no sentido do emagrecimento do elenco. Com Conti, Gedson, Caio Lucas e Raúl de Tomás já fora do plantel e Fejsa ainda a ser negociado para o Alavés, sobra Zivkovic como principal excedentário no grupo de trabalho de Bruno Lage, que já deixou claro que não conta com o sérvio. Do lado da SAD, há também um alinhamento perfeito com esta ideia, ainda que por motivos distintos: os financeiros. A ano e meio de terminar contrato, Zivkovic representa um custo elevado, dado que aufere quatro milhões de euros e, se ficar para cumprir a derradeira época de vinculo ao clube da Luz, o valor a pagar pelos encarnados sobe aos 4,9 milhões de euros.

Neste cenário, a hipótese de ver Zivkovic rumar até final da época por empréstimo, com o Olympiacos a assumir os salários do extremo, é vista como muito interessante pelas águias. Os gregos, no entanto, estarão ainda renitentes quanto aos custos com o atleta, assim como em relação ao seu eventual compromisso.