Uma estreia e uma ausência de peso nos convocados do Benfica

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Radonjic, reforço sérvio, integra pela primeira vez os eleitos de Jesus. Yaremchuk não foi chamado.

Jorge Jesus chamou 22 jogadores para a partida com o Tondela, da quarta jornada da Liga Bwin e com início marcado para as 18h00.

Radonjic, reforço sérvio, integra pela primeira vez a lista de Jorge Jesus, enquanto Yaremchuk não integra a convocatória, assim como Diogo Gonçalves, que já não tinha viajado com a equipa para Eindhoven, onde as águias garantiram a presença na fase de grupos da Champions.

No que toca ao ataque, é de destacar que Jesus volta a contar com Seferovic, superados que estão os problemas físicos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Helton;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Morato e Gilberto;

Médios: Julian Weigl, Everton, Meité, Nemanja Radonjic, Pizzi, Gil Dias, Gedson, Rafa e João Mário;

Avançados: Darwin, Seferovic, Rodrigo Pinho e Gonçalo Ramos.