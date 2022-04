Uma "cenoura" para Darwin: Benfica tenta ajudar avançado a repetir Vinícius

Uma das últimas missões das águias passa por ajudar o uruguaio a sagrar-se melhor marcador da Liga. Veríssimo aponta o título de tiros certeiros ao avançado, que o técnico vê num "bom momento e com "fome de golos". Em 2020/21 foi Seferovic quem teve apoio coletivo, mas falhou o título.

Em 2020/21, também numa fase onde as ambições coletivas do Benfica na Liga estavam já amputadas (as águias terminariam em terceiro lugar), foi traçado um objetivo individual e com tradição no clube: ajudar então Seferovic a sagrar-se melhor marcador do campeonato.

Na altura, tudo se definiu na última jornada mas a favor do leão Pedro Gonçalves, perdendo o avançado do Benfica por um golo a corrida. Agora, e mesmo com vantagem larga, é a vez do grupo tentar coroar Darwin.

Neste momento, Darwin tem 25 golos no campeonato, sendo seguido pelo portista Taremi, com 18. Uma vantagem confortável mas pendente do que suceder nas três jornadas que faltam.

No caso do Benfica, o último vencedor foi Carlos Vinícius, em 2019/20, onde Taremi, assim como Pizzi, foram os seus rivais: todos acabaram com 18 tentos, com vantagem do brasileiro por ter menos minutos.

Na última década e além deste, Seferovic (2018/19), Jonas (2017/18 e 2015/16) e Cardozo (2011/12) sagraram-se goleadores do campeonato.

Nélson Veríssimo elogiou o uruguaio e falou da "cenoura" que o motiva. "O maior incentivo que ele [Darwin] pode ter é continuar a marcar os golos que tem feito e a contribuir para a dinâmica coletiva da equipa. Tem muita fome pelo golo e a cenoura dele vai estar aí: além de ajudar a equipa, vai querer fazer golos, golos e mais golos, ninguém o pode levar a mal por isso. Está num bom momento, temos de capitalizar isso e esperar que termine como melhor marcador da I Liga", afiançou o técnico das águias na antevisão ao jogo de hoje.

Veríssimo destaca crescimento

O nome de Darwin tem andado pela Imprensa europeia sendo apontando como alvo de vários dos maiores clubes europeus, face ao seu desempenho em 2021/22. Com um total de 33 golos em 38 jogos, o avançado demonstra evolução em relação à época anterior, como frisou Veríssimo: "É um grande jogador, que tem vindo a crescer muito desde que chegou aqui e materializado esse crescimento em golos. Mas houve outros aspetos em que cresceu, tanto a atacar como a defender. É um dos jogadores que está na mó de cima no Benfica. Vamos ver o que pode fazer até final do campeonato."