Uma alteração no onze do Benfica para o jogo com o Portimonense

Cnfira os onzes iniciais de Benfica e Portimonense para o encontro da ronda oito da Liga Bwin, com início às 18h00.

Jorge Jesus faz uma alteração no onze inicial do Benfica para a partida com o Portimonense, realtivamente ao encontro da Champions com o Barcelona. Gilberto é titular na partida da oitava ronda do campeonato, ocupando o posto que foi de Valenti Lázaro na quarta-feira passada.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, João Mário, Weigl e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin.

Suplentes do Benfica: Hélton, Everton, Meite, Pizzi, Radonjic, Gil Dias, André Almeida, Taarabt e Gonçalo Ramos.

Onze do Portimonense: Samuel; Lucas Possignolo, Willyan e Pedrão; Moufi, Lucas Fernandes, Pedro Sá, Carlinhos e Fali Candé; Aylton Boa Morte e Fabrício.

Suplentes do Portimonense: Payam, Anderson, Luquinha, Relvas, Aponza, Angulo, Renato Júnior e Marcus.